Киоун считает, что «Арсеналу» стоит обратить внимание на Почеттино

Бывший игрок «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением об увольнении Маурисио Почеттино из «Тоттенхэм Хотспур» и прокомментировал назначение Жозе Моуринью.
«Нет необходимости «Арсеналу» паниковать, хотя клуб и близок к этому, так как проводит не лучший сезон. В связи с этим руководство серьёзно должно рассмотреть Почеттино.
Я восхищаюсь тем, что он сделал в «Тоттенхэме». Тем фактом, что он воспитывал молодых игроков и не тратил много денег. Причём я не думаю, что клуб потратил достаточно.
Что отложилось у меня в голове, это последние месяцы в «Манчестер Юнайтед» — Моуринью, который уходил с пресс-конференций, ссорился с игроками, который потерял раздевалку и разлюбил футбол в своём стремлении быть успешным. Он должен отбросить эту часть себя. Я бы оставил Почеттино. Он это заслужил. Я знаю, что у него в последнее время плохая репутация, но всё равно дал бы ему ещё один шанс. Теперь тренеры будут ещё осторожнее относиться к своей работе», — приводит слова Киоуна Daily Mail.
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