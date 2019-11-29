Барнс: у «Ливерпуля» игроки не лучше, чем у «МЮ» и «Арсенала»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джон Барнс поделился мнением о нынешнем сезоне команды в английской Премьер-Лиге.
«В прошлом сезоне мы выиграли Лигу чемпионов, финишировали вторыми в чемпионате, проиграв только однажды. Если мы в этом сезоне выиграем лигу, набрав 90 очков, будет ли этот сезон лучше, чем прошлый, когда мы набрали 97? С точки зрения нашей победы в АПЛ это означало бы, что «Манчестер Сити» выступил хуже. Конечно, я буду рад, если «Ливерпуль» выиграет чемпионат с 90 очков, но я не скажу, что этот сезон будет лучше, чем прошлый.
У «Ливерпуля» игроки не лучше, чем у «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» или «Тоттенхэма». Но у них есть гармония, больше веры, единение команды», — приводит слова Барнса Sky Sports со ссылкой на подкаст The Offside Rule.
- 29 ноября 2019
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