Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

Вчера, 28 ноября, в Манчестере состоялся специальный ужин Ассоциации менеджеров лиги (LMA). Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп введены в Зал славы LMA в знак признания их исторических достижений.
Оба специалиста получили серебряные салатницы из рук главного тренера сборной Англии и президент LMA Гарета Саутгейта и члена Зала славы сэра Алекса Фергюсона.
Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа выиграл Лигу чемпионов.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в свою очередь в прошлом сезоне оформили домашний требл. «Манчестер Сити» стал победителем Кубка английской лиги, чемпионом английской Премьер-лиги и выиграл Кубок Англии. При этом «горожане» стали первой английской мужской командой, которая выиграла три домашних турнира в одном сезоне.
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