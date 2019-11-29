Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

Вчера, 28 ноября, в Манчестере состоялся специальный ужин Ассоциации менеджеров лиги (LMA). Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп введены в Зал славы LMA в знак признания их исторических достижений.

Оба специалиста получили серебряные салатницы из рук главного тренера сборной Англии и президент LMA Гарета Саутгейта и члена Зала славы сэра Алекса Фергюсона.

Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа выиграл Лигу чемпионов.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в свою очередь в прошлом сезоне оформили домашний требл. «Манчестер Сити» стал победителем Кубка английской лиги, чемпионом английской Премьер-лиги и выиграл Кубок Англии. При этом «горожане» стали первой английской мужской командой, которая выиграла три домашних турнира в одном сезоне.