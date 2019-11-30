Сарри: возможно, Роналду сейчас не хватает резкости. Но этого следовало ожидать

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о голевой засухе форварда своей команды Криштиану Роналду. Португалец не может забить в четырёх матчах подряд.

«Игроки, которые привыкли забивать, всегда стремятся к этому. Они привыкли регулярно искать возможность поразить ворота, поэтому они расстраиваются, когда не удаётся забить в нескольких матчах подряд. Роналду в этом плане не отличается от других великих игроков. Думаю, это нормальная ситуация, потому что это придаёт ему мотивации.

Очевидно, что Роналду не такой игрок, как все остальные. Бессмысленно полагать, что все игроки равны. Если кто-то не принимает эту ситуацию, это его проблемы, а не команды. Не вижу в этом проблемы. Всё предельно ясно. Криштиану — большой плюс для нас. Он вынослив, хотя, возможно, ему сейчас не хватает резкости, но этого следовало ожидать», — приводит слова Сарри Daily Mail.