Сарри: Роналду провёл полный матч, потому что я хотел, чтобы он забил гол

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри подвёл итоги после домашнего матча 5-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:0).

«Мы потратили довольно много сил в этом матче, что неизбежно для встреч в Лиге чемпионов. Я думаю, что у нас всё получилось, но, как и в последнем матче Серии А с «Аталантой» (3:1), нам было очень тяжело добиться этой победы. Прежде всего мы провели отличный первый тайм и рассчитывали на это. Но во втором тайме я был зол, так как игроки «Ювентуса» легко теряли мяч, позволяя играть широко «Атлетико». Возможно, у нас больше мотивации в Лиге чемпионов, но это ошибка, потому что нам следует так выкладываться в каждом турнире.

Криштиану остался на поле на весь матч, потому что я хотел, чтобы он забил гол, который придал бы ему мотивации. Думаю, что его физическое состояние улучшается. Он изо всех сил пытался тренироваться в полном объеме. Завтра посмотрим, будет ли его колено лучше чувствовать.

Дибала – это игрок мирового уровня, он находится в отличной форме, поэтому сейчас он может изменить ход матча в одиночку», — приводит слова Сарри Goal.com.

Туринский «Ювентус» оформил досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе D. Борьбу за вторую путёвку в следующую стадию турнира ведут мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер», которые имеют в своём активе 7 и 6 очков соответственно. Московский «Локомотив» ранее потерял шансы на еврокубковую весну, набрав в 5 матчах 3 очка.