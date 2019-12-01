Симеоне: история и статистика Гризманна говорят сами за себя

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии домашнего матча 15-го тура чемпионата Испании с каталонской «Барселоной» поделился мнением о нападающем сине-гранатовых Антуане Гризманне, который ранее выступал за «матрасников».

«История и статистка Гризманна говорят сами за себя. Мне не нужно добавлять что-то ещё. Не буду говорить о Гризманне, потому что он является футболистом другой команды. Когда мы работали вместе, я всегда чётко давал понять, что о нём думаю», — приводит слова Симеоне Marca.

Матч «Атлетико» — «Барселона» состоится сегодня, 1 декабря, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.