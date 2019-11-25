Гризманн: наши отношения с Месси и Суаресом со временем только улучшатся

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своих взаимоотношениях с форвардами каталонского клуба Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

«Я очень стеснительный человек и не очень хорошо общаюсь с людьми. Я не из тех людей, который может начать беседу. Но мы с Месси и Суаресом постепенно знакомимся, мы уже вместе поужинали.



Наши отношения со временем только улучшатся. Очевидно, что это поможет нам чувствовать себя более комфортно на поле.



Мы не увидим такого игрока, как Месси, в ближайшие 40 лет. То, что он делает, — невероятно. Очень приятно видеть, как он играет», — приводит слова Гризманна Goal со ссылкой на UEFA.com.

Ранее сообщалось, что Гризманн задумался об уходе из «Барселоны» из-за непростых отношений с Месси.