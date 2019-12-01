Роналду впервые за календарный месяц забил за «Ювентус»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом с пенальти в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:2).

Для португальца этот гол стал первым в составе итальянского клуба за календарный месяц. В последний раз до этого Роналду забивал за «Ювентус» 30 октября в матче 10-го тура с «Дженоа» (2:1). Тогда форвард также забил с пенальти.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 11 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей (три — с пенальти), а также отдал одну результативную передачу.