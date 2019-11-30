Виллаш Боаш: «Золотой мяч» будет соревнованием Месси и Роналду. Я за Криштиану

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш высказался о противостоянии форвардов «Барселоны» Лионеля Месси и «Ювентуса» Криштиану Роналду в преддверии вручения «Золотого мяча».



«Это непросто… Я португалец, поэтому, конечно, больше поддерживаю Роналду. Криштиану пошёл на риск, покинув лучшую в мире команду, с наибольшим количеством трофеев. Такой поступок должен быть оценён. Играть в Италии и забивать голы трудно.



Месси по-прежнему в своём клубе — «Барселоне». Это большой клуб, и игроку удаётся решать для команды многое. Но я скорее за Криштиану, потому что я португалец. Оба они исключительные футболисты, и выбрать кого-то одного трудно. «Золотой мяч» будет соревнованием между ними. Это потрясающе, что они оказались в одном поколении и мы можем наблюдать за ними. Они инопланетяне», — приводит слова Виллаш-Боаша Goal.com.

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