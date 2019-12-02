Травля Дзюбы, Питер — «провинция» и белые ленты на поле. Фото дерби двух столиц

1 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 1:0. Обслуживал матч Виталий Мешков (Дмитров). Ему ассистировали Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар).



Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».



«Зенит» доигрывал матч вдесятером. На 49-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Магомед Оздоев.



«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.



Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Елены Разиной и Эдгара Брещанова.