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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Рашфорда

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Рашфорда
Футбол / Англия 0

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 6-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. На 39-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли сравнял счёт. В начале второго тайма, на 49-й минуте, главный арбитр встречи Пол Тирни назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма», который успешно реализовал Рашфорд.

В других матчах тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» дома обыграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:0, а «Норвич Сити» на выезде проиграл «Саутгемптону» (1:2).

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
04 декабря 2019, среда. 22:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Рашфорд – 6'   1:1 Алли – 39'   2:1 Рашфорд – 49' (пен)
Англия - Премьер-лига. 15-й тур
04 декабря 2019, среда. 22:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Дендонкер – 23'   2:0 Кутроне – 86'
Англия - Премьер-лига. 15-й тур
04 декабря 2019, среда. 22:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 1
Норвич Сити
Норидж
1:0 Ингс – 22'   2:0 Бертранд – 43'   2:1 Пукки – 65'
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