«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Рашфорда
В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 6-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. На 39-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли сравнял счёт. В начале второго тайма, на 49-й минуте, главный арбитр встречи Пол Тирни назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма», который успешно реализовал Рашфорд.
В других матчах тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» дома обыграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:0, а «Норвич Сити» на выезде проиграл «Саутгемптону» (1:2).
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20
Англия - Премьер-лига. 15-й тур
04 декабря 2019, среда. 22:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Рашфорд – 6' 1:1 Алли – 39' 2:1 Рашфорд – 49' (пен)
Англия - Премьер-лига. 15-й тур
04 декабря 2019, среда. 22:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Дендонкер – 23' 2:0 Кутроне – 86'
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