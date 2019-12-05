«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Рашфорда

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 6-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. На 39-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли сравнял счёт. В начале второго тайма, на 49-й минуте, главный арбитр встречи Пол Тирни назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма», который успешно реализовал Рашфорд.



В других матчах тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» дома обыграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:0, а «Норвич Сити» на выезде проиграл «Саутгемптону» (1:2).



Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20