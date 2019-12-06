Гвардиола: с большим уважением относимся к тому, что «МЮ» сделал для футбола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил на пресс-конференции перед дерби с «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре английской Премьер-лиги.

«Безусловно, для нас это важный матч. Это поединок с богатыми традициями, большой историей. Мы постараемся сыграть так же, как и в прошлом матче, и победить.

Последние несколько дней Александр Зинченко тренировался вместе с командой. Он готов играть, но я не знаю, насколько хороши его физические кондиции. Серхио Агуэро не сможет сыграть.

Мы все с большим уважением относимся к тому, что «Манчестер Юнайтед» сделал для английского, европейского и мирового футбола. Это хорошая команда. Завтра мы хотим победить. Мы объяснили нашим футболистам, что они должны будут сделать для этого.

Габриэл Жезус просто должен быть самим собой. Нам нужны его голы. Он понял, что может забивать в каждом матче, и благодаря этому мы победили «Бёрнли», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан» на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Этихад» завтра, 7 декабря, начало — в 20:30 мск.