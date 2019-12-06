Сульшер: мы готовимся к дерби, мы не играем в баскетбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».
«Манчестерские дерби — это всегда особенные игры. Мы не играем в баскетбол, мы будем готовы ко всему. Но не скажу, что это имеет слишком большое значение… Для фанатов, конечно. Мы готовы к этому, наши болельщики были потрясающи дома, и мы уверены, что в субботу тоже будем их слышать.
С энергией команды всё в порядке, хоть и у нас было на сутки меньше на подготовку к матчу, это не имеет никакого значения, здесь свою роль сыграет адреналин. Вчера мы восстанавливались, игроки устали, сегодня ещё один тренировочный день, который только предстоит, поэтому я ожидаю, что они хорошо выспались», — приводит слова Сульшера Daily Mail.
Напомним, ранее полузащитник клуба Поль Погба опубликовал видео, как на прошлой неделе он играл в баскетбол, несмотря на свою травму. Тем самым обрушил снова на себя критику со стороны болельщиков.
- 6 декабря 2019
-
15:36
-
15:27
-
15:27
-
15:15
-
15:10
-
15:04
-
14:47
-
14:28
-
14:15
-
14:04
-
13:45
-
13:29
-
13:26
-
13:02
-
13:00
-
12:57
-
12:31
-
12:23
-
12:15
-
12:00
-
11:27
-
11:15
-
10:58
-
10:42
-
10:31
-
10:30
-
10:23
-
10:21
-
10:00
-
09:58
-
09:52
-
09:31
-
09:21
-
08:37
-
08:19