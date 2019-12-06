Сульшер: мы готовимся к дерби, мы не играем в баскетбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

«Манчестерские дерби — это всегда особенные игры. Мы не играем в баскетбол, мы будем готовы ко всему. Но не скажу, что это имеет слишком большое значение… Для фанатов, конечно. Мы готовы к этому, наши болельщики были потрясающи дома, и мы уверены, что в субботу тоже будем их слышать.



С энергией команды всё в порядке, хоть и у нас было на сутки меньше на подготовку к матчу, это не имеет никакого значения, здесь свою роль сыграет адреналин. Вчера мы восстанавливались, игроки устали, сегодня ещё один тренировочный день, который только предстоит, поэтому я ожидаю, что они хорошо выспались», — приводит слова Сульшера Daily Mail.

Напомним, ранее полузащитник клуба Поль Погба опубликовал видео, как на прошлой неделе он играл в баскетбол, несмотря на свою травму. Тем самым обрушил снова на себя критику со стороны болельщиков.