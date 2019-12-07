«Челси» пропустил второй гол после неуклюжих действий защитников. Видео

В стартовом матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Челси» хозяева удвоили преимущество на 49-й минуте, сделав счёт 2:0. Гол забил нападающий Доминик Калверт-Льюин. Он воспользовался суетливыми действиями защитников соперника и точно пробил с близкого расстояния.

Видео доступно на «Чемпионате».



В 16-м туре АПЛ сегодня, 7 декабря, также состоятся матчи «Борнмут» — «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли», «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» .



Завтра, 8 декабря, встретятся «Астон Вилла» с «Лестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» с «Саутгемптоном», «Норвич Сити» с «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Вулверхэмптоном».



В понедельник, 9 декабря, тур завершит матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал».