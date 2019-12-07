Феерическое соло Сона и выстрелы Кейна — в обзоре матча «Тоттенхэм» — «Бёрнли»
«Тоттенхэм Хотспур» дома разгромил «Бёрнли» со счётом 5:0 в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт на 4-й минуте дальним ударом открыл нападающий хозяев Гарри Кейн.
Спустя 5 минут полузащитник Лукас Моура удвоил преимущество «Тоттенхэма», забив с линии ворот.
На 32-й минуте нападающий Сон Хын Мин довёл счёт до крупного после сольного прохода через всё поле.
Во втором тайме на 54-й минуте Кейн оформил дубль мощным ударом под перекладину из штрафной.
Окончательный счёт встречи на 74-й минуте установил полузащитник Мусса Сиссоко после «стеночки» с Кейном.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Тоттенхэм Хотспур», набрав 23 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Бёрнли» с 18 очками — 13-е.
- 7 декабря 2019
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