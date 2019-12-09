Насмешка над Запашным, драка фанов «Спартака» и Карпин на руках у Норманна. Фото

8 декабря в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 22-й минуте «Ростов» вышел вперёд – гол забил полузащитник Бактийор Зайнутдинов. Незадолго до свистка на перерыв ростовчане могли удвоить преимущество, но хавбек Ивелин Попов не реализовал пенальти. В начале второго тайма, на 53-й минуте, «Ростов» всё же забил второй мяч – отличился полузащитник Алексей Ионов. В концовке матча команды поразили ворота трижды на двоих в течение 4 минут. У красно-белых отличился нападающий Эсекьель Понсе, у гостей дубль оформил Зайнутдинов, ещё один гол на счету защитника Дмитрия Чистякова.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ростов» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова и Дмитрия Голубовича.