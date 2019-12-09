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Тренер «Бенфики»: в матче с «Зенитом» будем стараться реализовывать все моменты

Тренер «Бенфики»: в матче с «Зенитом» будем стараться реализовывать все моменты
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

«Игроки должны делать историю клуба. Они обязаны знать прошлое и должны понимать, чего от них ждут. Не только футболисты, но каждый человек в клубе, руководство команды — тоже. Важно, есть ли у тебя страх. Если его нет, то команда играет иначе. Мы должны забыть о негативных моментах. Нам нужно завоевать всё, что мы можем. Команда настроена, но шага не хватает.

Что касается матча с «Зенитом», то мы будем стараться реализовывать все наши моменты. Конечно, не два гола за раз, но гол за голом. Будем стараться держать мяч, так у нас больше шансов создавать моменты. Здесь многое зависит и от соперника, как он построит игру, но мы будем стремится к своему. Мы посмотрели много матчей «Зенита». Это сильная команда, которая быстро двигает мяч и располагает четырьмя игроками в атаке. Видно, что соперник навязывает борьбу в штрафной площади», — передаёт слова Лаже корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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