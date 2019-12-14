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Салах обошёл Суареса по голам за «Ливерпуль»

Салах обошёл Суареса по голам за «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил мяч в домашнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» на 38-й минуте после передачи форварда Садио Мане.

Это уже 83-й гол 27-летнего футболиста за «Ливерпуль» во всех турнирах. По этому показателю египтянин обошёл бывшего нападающего мерсисайдцев Луиса Суареса, выступающего за каталонскую «Барселону» (82).

Топ-20 бомбардиров в истории «Ливерпуля»

1. Иан Раш — 346 голов
2. Роджер Хант — 285
3. Гордон Ходжсон — 241
4. Билли Лидделл — 228
5. Стивен Джеррард — 186
6. Робби Фаулер — 183
7. Кенни Далглиш — 172
8. Майкл Оуэн — 158
9. Харри Чамберс — 151
10. Сэм Рейбоулд — 130
11. Джек Паркинсон — 128
12. Дик Форшоу — 123
13. Йен Ст. Джон — 118
14. Джек Балмер — 110
15. Джон Барнс — 108
16. Кевин Киган — 100
17. Джон Тошак — 96
18. Мохамед Салах — 83
19. Альберт Стаббинс — 83
20. Луис Суарес — 82.

Крауч: из вингера Салах превратился в эгоистичного нападающего
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