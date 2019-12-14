Салах обошёл Суареса по голам за «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил мяч в домашнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» на 38-й минуте после передачи форварда Садио Мане.

Это уже 83-й гол 27-летнего футболиста за «Ливерпуль» во всех турнирах. По этому показателю египтянин обошёл бывшего нападающего мерсисайдцев Луиса Суареса, выступающего за каталонскую «Барселону» (82).

Топ-20 бомбардиров в истории «Ливерпуля»

1. Иан Раш — 346 голов

2. Роджер Хант — 285

3. Гордон Ходжсон — 241

4. Билли Лидделл — 228

5. Стивен Джеррард — 186

6. Робби Фаулер — 183

7. Кенни Далглиш — 172

8. Майкл Оуэн — 158

9. Харри Чамберс — 151

10. Сэм Рейбоулд — 130

11. Джек Паркинсон — 128

12. Дик Форшоу — 123

13. Йен Ст. Джон — 118

14. Джек Балмер — 110

15. Джон Барнс — 108

16. Кевин Киган — 100

17. Джон Тошак — 96

18. Мохамед Салах — 83

19. Альберт Стаббинс — 83

20. Луис Суарес — 82.