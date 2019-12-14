Азар: когда покину «Реал», вернусь в «Челси»
Нападающий «Реала» Эден Азар заявил, что планирует вернуться в лондонский «Челси» после ухода из мадридского клуба.
«Когда покину „Реал“, вернусь в „Челси“. Слежу за лондонским клубом, когда есть возможность. Сейчас в команде молодые игроки, они хороши. Пока выполняю свою работу в „Реале“, но потом вернусь», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.
Напомним, Азар перешёл из «Челси» в мадридский «Реал» летом 2019 года. В этом сезоне в восьми матчах испанской Примеры 28-летний бельгийский футболист забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Мадридский «Реал» набрал 34 очка в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Челси» (29) — на 4-м месте в таблице АПЛ.
Бога: в «Челси» я не был хуже Азара, Педро и Виллиана
- 14 декабря 2019
-
19:54
-
19:51
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:11
-
18:58
-
18:53
-
18:39
-
18:25
-
18:18
-
18:05
-
17:49
-
17:43
-
17:38
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:07
-
16:51
-
16:47
-
16:41
-
16:38
-
16:26
-
16:26
-
16:18
-
16:05
-
16:03
-
15:55
-
15:25
-
15:19
-
15:00
-
14:52
-
14:43
-
14:33
Партнерский контент