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Азар: когда покину «Реал», вернусь в «Челси»

Азар: когда покину «Реал», вернусь в «Челси»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Реала» Эден Азар заявил, что планирует вернуться в лондонский «Челси» после ухода из мадридского клуба.

«Когда покину „Реал“, вернусь в „Челси“. Слежу за лондонским клубом, когда есть возможность. Сейчас в команде молодые игроки, они хороши. Пока выполняю свою работу в „Реале“, но потом вернусь», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.

Напомним, Азар перешёл из «Челси» в мадридский «Реал» летом 2019 года. В этом сезоне в восьми матчах испанской Примеры 28-летний бельгийский футболист забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Мадридский «Реал» набрал 34 очка в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Челси» (29) — на 4-м месте в таблице АПЛ.

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