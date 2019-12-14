Бога: в «Челси» я не был хуже Азара, Педро и Виллиана

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога рассказал о периоде выступления за лондонский «Челси».

«Приехал в «Челси» в 12-летнем возрасте. Их скауты заметили меня в небольшом марсельском клубе. Первые два года было тяжело. Непросто дался переход от побережья Марселя к туману Лондона. Ещё одной серьёзной проблемой стала еда.

Время от времени задумываюсь, стоило ли дольше ждать своего шанса в «Челси». Но тогда мне нужно было играть регулярно, а я был позади Азара, Педро и Виллиана. Не то чтобы эти футболисты были лучше меня, но они были впереди в иерархии.

Сейчас ни о чём не жалею. Антонио Конте не очень много разговаривал со мной. Когда я дебютировал в матче с «Бёрнли», он сказал мне только: «Твоя очередь», — приводит слова полузащитника La Gazzetta dello Sport.