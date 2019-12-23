«Фратрия» выступила с заявлением о билетной политике РФС в отношении фанатов перед Евро

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» на своём сайте выступило с заявлением по поводу билетной политики Российского футбольного союза в преддверии чемпионата Европы 2020 года.



«РФС, несмотря на рекомендации и практику УЕФА, оставил всех активных болельщиков сборной России без билетов и через бутафорский фан-клуб сборной «Наши Парни» якобы «разыграл» фанатскую квоту билетов на чемпионат Европы.



«Только Россия и «Спартак»!» — так звучит уже на протяжении не одного десятка лет один из зарядов фанатов «Спартака». Для многих это не просто заряд, а фанатская философия, которая предполагает безусловную поддержку своей сборной. Фанаты «Спартака» вне зависимости от существования каких-либо общефанатских организаций всегда поддерживали сборную России по футболу. Красно-белые присутствовали на всех матчах сборной страны и играли весомую роль в поддержке команды, как в прошлые годы, так и в конкретном прошедшем отборочном цикле на Евро-2020.



Мы крайне удивлены и возмущены недальновидными действиями РФС, которые в очередной раз идут только во вред нашему футболу. «Слепая лотерея» откинула российский футбол на 10 лет назад, вновь открыв небывалые возможности для спекулянтов и перекупщиков. Болельщики сборной России остались без билетов на чемпионат Европы, а руководство РФС своими руками не только оставило сборную страны без поддержки на Евро-2020, но и в очередной раз отвернулось от преданных любителей футбола в пользу случайных туристов и собственной сиюминутной выгоды.



Последние месяцы показали наличие проблемы во взаимоотношениях болельщиков и футбольных властей. И даже в тот момент, когда десятки тысяч людей покидали стадионы не только из-за беспредела полиции, РФС ничего реального не сделал, а отчитался лишь совещанием с представителями силовых ведомств.



Сегодня же мы наблюдаем очередные шаги, направленные не на совместные действия по популяризации футбола, а на то, чтобы очистить стадионы от тех, кому наш футбол всё ещё нужен, несмотря ни на что. Такая «работа с болельщиками» обернётся для вас большим крахом, господа из Дома футбола», — говорится в заявлении.



Фанат – не преступник. Но на Евро-2020 его не будет Решение принципиально. Причина – Сан-Марино и Дзюба.