Глава РФС объяснил ужесточение наказания за критику судей

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о новых правилах, связанных с критикой судей.



«Я разберусь, почему программа исполкома не была заранее опубликована. Я уже разобрался. У меня такого умысла не было, произошла техническая накладка. Держать в тайне мы такое не собираемся. Об исполкомах будет полная открытость.



Что касается комментирования вопросов судейства и ограничений, то сегодня были введены определённые ограничения. Это касается увеличение денежных штрафов за резкие комментарии официальных лиц в адрес судейства. Причина этого в том, что мы часто переходим на личности, эмоциональны в наших оценках. Это только добавляет отрицательных эмоций в наш футбол. Никаких запретов перед СМИ мы не ставим. Что касается официальных лиц, то мы исходим из того, что мы находимся в одной лодке. Тема судейства – горячая, количество ошибок высоко, судьи дают повод для таких высказываний, но решать проблемы надо без вынесения суждения в общественность. Это является давлением на судей. Это не способствует решению проблем. Таким образом спортивные функционеры — тренеры, руководители — перекладывают ответственность с себя на судью. Им нужен стрелочник. Но таких оценок не должно быть. Официальный путь: подача заявления в экспертно-судейскую комиссию. В ряде лиг есть жёсткий запрет на комментарии в адрес судей. Мы допускаем возможные комментарии в адрес судейства, но в рамках этики. Любой тренер или официальное лицо может выразить несогласие со спорным решением. Мы призываем официальных лиц воздерживаться от резких комментариев. Комментарии рода «судья – преступник, «нас убили» и так далее не помогают делу. Просим официальных лиц уйти от таких оценок.



Введено единое наказание за резкую критику – штраф, дисквалификация или всё вместе. Суммы уже определены. Дальше будем смотреть, как всё пойдёт. Если ничего не изменится, то снова будем думать. Сейчас нужно всем успокоиться и концентрироваться на футболе.



Никто не собирается закрываться, на сайте создали раздел «судейство», где будут видеоматериалы с оценками», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Уткин — о запрете на критику судейства: не понимаю, чего хочет новая администрация РФС