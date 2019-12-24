«Барселона» готова отпустить Аленью, которым интересуются «Бетис» и «Хетафе»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья может в январе покинуть клуб, утверждает Marca.

По данным источника, футболист сам попросил клуб отдать его в зимнее трансферное окно в аренду, так как он хочет регулярно выходить на поле. Интерес к хавбеку проявляют «Хетафе» и «Бетис». В «Барселоне» полагают, что стиль игры севильского клуба больше подходит Аленье, поэтому его переход в «Бетис» более вероятен.

«Барселона» может расстаться также с французским защитником Жан-Клером Тодибо, который имеет варианты в Германии и Италии.

21-летний Аленья является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах испанского национального чемпионата, в которых результативными действиями не отметился.