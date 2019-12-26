«Челси» — «Саутгемптон»: Обафеми ударом в девятку пробивает Кепу

В эти минуты в Лондоне проходит очередной матч 19-го тура АПЛ. «Челси» принимает «Саутгемптон». Гости открыли счёт на 31-й минуте. Майкл Обафеми после передачи Пьер-Эмиля Хёйбьерга точно пробил в дальнюю девятку почти от линии штрафной. Опекавший Обафеми защитник «Челси» Курт Зума не успел заблокировать удар.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Челси» — «Саутгемптон».

«Челси» в турнирной таблице АПЛ находится на четвёртой строчке. Лондонцы в 18 турах набрали 32 очка. «Саутгемптон» ведёт борьбу за выживание. Пока «святые» находятся на 17-й позиции с 18 очками в 18 турах.

19-й тур АПЛ стартовал ранее. В первом матче тура «Тоттенхэм» одержал волевую победу, обыграв «Брайтон» со счётом 2:1.