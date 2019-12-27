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«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, отличившийся на 31-й минуте. В середине второго тайма преимущество мерсисайдцев увеличил хавбек Джеймс Милнер, реализовав пенальти. В течение следующих семи минут ещё по одному мячу в ворота «Лестер Сити» отправили Фирмино и защитник Трент Александер-Арнольд.

«Ливерпуль», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Лестер Сити» (39) занимает второе место.

В 20-м туре АПЛ «лисы» 28 декабря на выезде сыграют с лондонским «Вест Хэм Юнайтед», а красные на следующий день дома встретятся с «Вулверхэмптоном».

Англия - Премьер-лига. 19-й тур
26 декабря 2019, четверг. 23:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 4
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Фирмино – 31'   0:2 Милнер – 71' (пен)   0:3 Фирмино – 74'   0:4 Александер-Арнольд – 78'
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