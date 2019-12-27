«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, отличившийся на 31-й минуте. В середине второго тайма преимущество мерсисайдцев увеличил хавбек Джеймс Милнер, реализовав пенальти. В течение следующих семи минут ещё по одному мячу в ворота «Лестер Сити» отправили Фирмино и защитник Трент Александер-Арнольд.

«Ливерпуль», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Лестер Сити» (39) занимает второе место.

В 20-м туре АПЛ «лисы» 28 декабря на выезде сыграют с лондонским «Вест Хэм Юнайтед», а красные на следующий день дома встретятся с «Вулверхэмптоном».