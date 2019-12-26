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Клопп: календарь АПЛ на Boxing Day — это преступление

Клопп: календарь АПЛ на Boxing Day — это преступление
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство графиком английской Премьер-лиги.

«Проводить матч 26-го, а затем 28-го — преступление. Это абсолютно нехорошо, и всё же это реальность. Понимаю всех остальных, которые не стонут, но говорят, что это не должно происходить. Нет причин давать командам менее 48 часов на два матча. Но очевидно, что мы можем говорить всё, что хотим, и никто не заинтересован в этом.

Каждый год это одно и то же для тренеров, которые участвуют в этих играх… Спортивная наука не способна вам помочь. Организм нуждается в определённом количестве времени, чтобы снова иметь возможность работать. Это наука. Но мы полностью игнорируем это», — приводит слова Клоппа Sportskeeda.

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