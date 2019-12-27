Роджерс объяснил, что помешало «Лестеру» навязать борьбу «Ливерпулю»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал поражение в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:4).



«Мы провели два последних матча с, возможно, лучшими командами в истории Премьер-лиги. В первом тайме мы не показали должного терпения. Нам не удавалось сохранить мяч, и из-за этого приходилось подолгу обороняться. Футболисты отдали на поле всё. Для нас этот матч – хороший урок. Надо отдать должное «Ливерпулю» – они играли здорово.



Нам просто не удавалось завладеть мячом на долгое время. Когда этого не происходит в матче с топ-командой – чемпионом мира, – у тебя возникают сложности. Сейчас мы на полпути – позади 19 матчей. Игроки проявляли себя великолепно и в этом матче получили новый урок. Они увидели уровень физической подготовки, с которым им нужно соревноваться. Люди пытались включить нас в гонку с «Ливерпулем», но мы знаем, где находимся», — цитирует Роджерса BBC.

У «Ливерпуля» нет конкурентов. Лидер разгромил вторую команду АПЛ «Лестер» пока не проходит испытание топ-клубами.