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Роджерс объяснил, что помешало «Лестеру» навязать борьбу «Ливерпулю»

Роджерс объяснил, что помешало «Лестеру» навязать борьбу «Ливерпулю»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал поражение в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:4).

«Мы провели два последних матча с, возможно, лучшими командами в истории Премьер-лиги. В первом тайме мы не показали должного терпения. Нам не удавалось сохранить мяч, и из-за этого приходилось подолгу обороняться. Футболисты отдали на поле всё. Для нас этот матч – хороший урок. Надо отдать должное «Ливерпулю» – они играли здорово.

Нам просто не удавалось завладеть мячом на долгое время. Когда этого не происходит в матче с топ-командой – чемпионом мира, – у тебя возникают сложности. Сейчас мы на полпути – позади 19 матчей. Игроки проявляли себя великолепно и в этом матче получили новый урок. Они увидели уровень физической подготовки, с которым им нужно соревноваться. Люди пытались включить нас в гонку с «Ливерпулем», но мы знаем, где находимся», — цитирует Роджерса BBC.

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