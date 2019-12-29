«Ливерпуль» одержал 10-ю подряд победу в АПЛ, обыграв «Вулверхэмптон»

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Вулверхэмптон». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, отправивший мяч в ворота соперника на 42-й минуте после передачи полузащитника Адама Лалланы. Перед свистком на перерыв отличился форвард «Вулверхэмптона» Педру Нету, но его гол был отменён из-за офсайда.

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 10 матчей. С учётом минувшего сезона мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 37 встреч.

«Ливерпуль», набрав 55 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, «Вулверхэмптон» (30) занимает седьмое место.