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«Ливерпуль» одержал 10-ю подряд победу в АПЛ, обыграв «Вулверхэмптон»

«Ливерпуль» одержал 10-ю подряд победу в АПЛ, обыграв «Вулверхэмптон»
Футбол / Англия 0

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Вулверхэмптон». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, отправивший мяч в ворота соперника на 42-й минуте после передачи полузащитника Адама Лалланы. Перед свистком на перерыв отличился форвард «Вулверхэмптона» Педру Нету, но его гол был отменён из-за офсайда.

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 10 матчей. С учётом минувшего сезона мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 37 встреч.

«Ливерпуль», набрав 55 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, «Вулверхэмптон» (30) занимает седьмое место.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
29 декабря 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мане – 42'
Клопп: не думаю, что можно побить рекорд «Арсенала» по количеству матчей без поражений
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