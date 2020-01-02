Минамино сможет дебютировать за «Ливерпуль» в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, когда полузащитник команды Такуми Минамино сможет дебютировать составе клуба.

«Мы думаем о том, чтобы включить его в состав в следующем матче с «Эвертоном» в Кубке Англии. Сейчас на этой стадии сезона мы не будем ждать 15 недель до момента, когда он выйдет на поле. Сможет ли он полностью адаптироваться к марту? Я не могу ответить на этот вопрос.



Мы подписали игрока, который выступал за «Ред Булл Зальцбург», поэтому сейчас ему не нужно меняться. Он просто должен быть тем, кем он является. Я с нетерпением жду момента, когда мы начнём работать вместе. Мы успели поговорить совсем немного. В матче с нами он выступал просто невероятно. Ему нужно просто быть таким, и всё сложится», — приводит слова Клоппа The Independent.