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Минамино сможет дебютировать за «Ливерпуль» в матче с «Эвертоном»

Минамино сможет дебютировать за «Ливерпуль» в матче с «Эвертоном»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, когда полузащитник команды Такуми Минамино сможет дебютировать составе клуба.

«Мы думаем о том, чтобы включить его в состав в следующем матче с «Эвертоном» в Кубке Англии. Сейчас на этой стадии сезона мы не будем ждать 15 недель до момента, когда он выйдет на поле. Сможет ли он полностью адаптироваться к марту? Я не могу ответить на этот вопрос.

Мы подписали игрока, который выступал за «Ред Булл Зальцбург», поэтому сейчас ему не нужно меняться. Он просто должен быть тем, кем он является. Я с нетерпением жду момента, когда мы начнём работать вместе. Мы успели поговорить совсем немного. В матче с нами он выступал просто невероятно. Ему нужно просто быть таким, и всё сложится», — приводит слова Клоппа The Independent.

Клопп: Минамино легко впишется в «Ливерпуль», он подходит команде
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