Ибрагимович попал в заявку «Милана» на матч с «Сампдорией». Швед может сыграть уже завтра

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может провести первый официальный матч в футболке «Милана» после своего возвращения в итальянский клуб уже завтра, 6 января. Как сообщается в официальном «твиттере» россонери, 38-летний футболист попал в заявку команды на матч Серии А с «Сампдорией».



3 января Златан сыграл в товарищеском матче с клубом «Роденс». Шведский футболист стал автором одного из забитых мячей своей команды.



Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшей кампании североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний швед забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.



Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.