Ибрагимович забил в первом матче после возвращения в «Милан»

«Милан» в товарищеском матче разгромил клуб «Роденс» со счётом 9:0. Один из мячей в составе «россонери» забил шведский нападающий Златан Ибрагимович, который только вчера, 2 января, был представлен в качестве игрока красно-чёрных. 38-летний форвард отыграл во встрече первый тайм.

В составе «Милана» забивали также Давиде Калабрия (дубль), Хакан Чалханоглу, Лукас Пакета, Кшиштоф Пёнтек (дубль), Рафаэл Леау и Самуэль Кастильехо.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Милана».

Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшей кампании североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний швед забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.

Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.