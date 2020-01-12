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«Интер» не сумел обыграть «Аталанту» в домашнем матче Серии А

«Интер» не сумел обыграть «Аталанту» в домашнем матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 19-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Уже на 4-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Во втором тайме, на 75-й минуте, защитник «Аталанты» Робин Гозенс сравнял счёт. Таким образом, «Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 12 матчей.

Миланский «Интер» набрал 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Аталанта» (35) — на 5-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент входит туринский «Ювентус» (45) и римский «Лацио» (42). В следующем туре чемпионата Италии «Интер» сыграет на выезде с «Лечче», а «Аталанта» примет СПАЛ.

Италия - Серия А. 19-й тур
11 января 2020, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Мартинес – 4'   1:1 Гозенс – 75'
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