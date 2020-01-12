«Интер» не сумел обыграть «Аталанту» в домашнем матче Серии А
В матче 19-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Уже на 4-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Во втором тайме, на 75-й минуте, защитник «Аталанты» Робин Гозенс сравнял счёт. Таким образом, «Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 12 матчей.
Миланский «Интер» набрал 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Аталанта» (35) — на 5-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент входит туринский «Ювентус» (45) и римский «Лацио» (42). В следующем туре чемпионата Италии «Интер» сыграет на выезде с «Лечче», а «Аталанта» примет СПАЛ.
Читайте также
- 12 января 2020
-
01:52
-
01:32
-
01:15
-
00:57
-
00:54
-
00:40
-
00:36
-
00:12
-
00:11
- 11 января 2020
-
23:57
-
23:30
-
23:27
-
23:06
-
22:42
-
22:27
-
22:23
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:51
-
21:33
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:11
-
20:59
-
20:55
-
20:49
-
20:47
-
20:34
-
20:04
-
20:02
-
19:55
-
19:52
-
19:43
Партнерский контент