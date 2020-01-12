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«Норвич» объявил о переходе поляка Дуды

«Норвич» объявил о переходе поляка Дуды
Футбол / Англия 0

Словацкий полузащитник берлинской «Герты» Ондрей Дуда перешёл в «Норвич Сити», сообщается в официальном «твиттере» английского клуба.

Англичане арендовали футболиста сроком на шесть месяцев.

Дуда перешёл в «Герту» в 2016 году из варшавской «Легии». Сумма трансфера составила € 4,2 млн. В нынешнем сезоне 25-летний польский хавбек принял участие в семи матчах чемпионата Германии (шесть — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил две жёлтые карточки.

«Норвич Сити», набрав 14 очков в 22 матчах, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020

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