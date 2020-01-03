«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Норвича» Кантвелла

«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Норвича» Тодда Кантвелла следующим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, на игрока также претендуют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». «Норвич» оценивает игрока в € 35 млн. «Юнайтед» ищет усиление в полузащитную линию после травм хавбеков Скотта Мактоминая и Поля Погба. Также клуб наблюдает за игроком «Лестера» Джеймсом Мэддисоном и полузащитником «Астон Виллы» Джеком Грилишом. Контракт Кантвелла с «Норвичем» действует до 2022 года.

Тодд Кантвелл принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги в этом сезоне. Полузащитник забил 6 голов и стал автором 2 результативных передач. «Норвич» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков в 21 матче.