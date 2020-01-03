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«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Норвича» Кантвелла

«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Норвича» Кантвелла
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Норвича» Тодда Кантвелла следующим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, на игрока также претендуют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». «Норвич» оценивает игрока в € 35 млн. «Юнайтед» ищет усиление в полузащитную линию после травм хавбеков Скотта Мактоминая и Поля Погба. Также клуб наблюдает за игроком «Лестера» Джеймсом Мэддисоном и полузащитником «Астон Виллы» Джеком Грилишом. Контракт Кантвелла с «Норвичем» действует до 2022 года.

Тодд Кантвелл принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги в этом сезоне. Полузащитник забил 6 голов и стал автором 2 результативных передач. «Норвич» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков в 21 матче.

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