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«Бенфика» со Злобиным вышла в полуфинал Кубка Португалии

«Бенфика» со Злобиным вышла в полуфинал Кубка Португалии
Футбол / Прочие турниры 0

Лиссабонская «Бенфика» в матче 1/4 финала Кубка Португалии обыграла «Риу Аве» со счётом 3:2 и вышла в полуфинал. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Артур Соареш Диаш.

Счёт был открыт в начале матча. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Лукас Пиазон. Хозяева вскоре восстановили равновесие, отличился Франко Серви, которому ассистировал Винисиус Мораис. На 30-й минуте гости вновь вышли вперёд благодаря голу Мехди Тареми с передачи Матеуса Рейса. «Бенфика» сравняла счёт на 64-й минуте, гол забил Харис Сеферович с паса Мораиса. Через несколько минут Сеферович забил победный гол с паса Пицци.

Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин провёл на поле все 90 минут.

Кубок Португалии. 1/4 финала
15 января 2020, среда. 00:15 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
3 : 2
Риу Аве
Вила-ду-Конде
0:1 Пиазон – 4'   1:1 Серви – 13'   1:2 Тареми – 30'   2:2 Сеферович – 64'   3:2 Сеферович – 71'
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