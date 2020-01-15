«Бенфика» со Злобиным вышла в полуфинал Кубка Португалии

Лиссабонская «Бенфика» в матче 1/4 финала Кубка Португалии обыграла «Риу Аве» со счётом 3:2 и вышла в полуфинал. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Артур Соареш Диаш.

Счёт был открыт в начале матча. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Лукас Пиазон. Хозяева вскоре восстановили равновесие, отличился Франко Серви, которому ассистировал Винисиус Мораис. На 30-й минуте гости вновь вышли вперёд благодаря голу Мехди Тареми с передачи Матеуса Рейса. «Бенфика» сравняла счёт на 64-й минуте, гол забил Харис Сеферович с паса Мораиса. Через несколько минут Сеферович забил победный гол с паса Пицци.

Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин провёл на поле все 90 минут.