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«Ювентус» разгромил «Удинезе» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

«Ювентус» разгромил «Удинезе» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
Футбол / Италия 0

«Ювентус» разгромил «Удинезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча проходила в Турине на стадионе «Альянц Ювентус» и завершилась со счётом 4:0.

Первый гол в матче был забит на 16-й минуте. После паса Пауло Дибалы ворота гостей поразил Гонсало Игуаин. Через 10 минут, реализовав пенальти, забил уже сам Дибала. На 57-й минуте он же довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил Дуглас Коста. На 61-й минуте бразилец реализовал ещё один 11-метровый удар, который был назначен в ворота «Удинезе».

«Ювентус» стал предпоследним участником четвертьфинала Кубка Италии. Ранее в восьмёрку лучших команд турнира вышли «Наполи», «Лацио», «Фиорентина», «Интер», «Милан» и «Торино». Последний участник 1/4 финала определится в матче «Рома» — «Парма», который будет сыгран в четверг, 16 января.

Кубок Италии. 1/8 финала
15 января 2020, среда. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Игуаин – 16'   2:0 Дибала – 26' (пен)   3:0 Дибала – 57'   4:0 Коста – 61' (пен)
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