«Ювентус» разгромил «Удинезе» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

«Ювентус» разгромил «Удинезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча проходила в Турине на стадионе «Альянц Ювентус» и завершилась со счётом 4:0.
Первый гол в матче был забит на 16-й минуте. После паса Пауло Дибалы ворота гостей поразил Гонсало Игуаин. Через 10 минут, реализовав пенальти, забил уже сам Дибала. На 57-й минуте он же довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил Дуглас Коста. На 61-й минуте бразилец реализовал ещё один 11-метровый удар, который был назначен в ворота «Удинезе».
«Ювентус» стал предпоследним участником четвертьфинала Кубка Италии. Ранее в восьмёрку лучших команд турнира вышли «Наполи», «Лацио», «Фиорентина», «Интер», «Милан» и «Торино». Последний участник 1/4 финала определится в матче «Рома» — «Парма», который будет сыгран в четверг, 16 января.
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