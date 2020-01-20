«Зенит» и ЦСКА проведут матч в Испании

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о предстоящем матче с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании.



Встреча сине-бело-голубых и «армейцев» пройдёт в Бенидорме 9 февраля, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.



После 19 туров «Зенит», набрав 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на 10 очков. В свою очередь ЦСКА (34) располагается на четвёртой строчке, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив».



В первом матче после возобновления чемпионата России «Зенит» сыграет с «Локомотивом», а ЦСКА — с «Уралом». Обе встречи пройдут 29 февраля.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

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