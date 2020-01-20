«Реал» объявил о трансфере 18-летнего бразильца Рейньера
Полузащитник «Фламенго» Рейньер перешёл в мадридский «Реал», сообщается на официальном сайте «Королевского клуба».
Сумма трансфера составила € 30 млн. Футболист подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Бразилец присоединится ко второй команде «Реала» «Кастилье» после завершения предолимпийского турнира U23 с участием сборной Бразилии.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Реала».
18-летний Рейньер является воспитанником «Фламенго». Всего он провёл за клуб 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Также хавбек принял участие в 10 матчах за юношескую сборную Бразилии U17 и забил шесть голов. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.
Рейньер после трансфера в «Реал» может уйти в аренду в «Эспаньол»
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