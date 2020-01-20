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Рейньер после трансфера в «Реал» может уйти в аренду в «Эспаньол»

Рейньер после трансфера в «Реал» может уйти в аренду в «Эспаньол»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Фламенго» Рейньер, который в ближайшее время должен быть представлен в качестве игрока мадридского «Реала», может покинуть «Королевский клуб» сразу после трансфера.

Как сообщает Sport.es, 18-летний бразилец может провести остаток сезона в «Эспаньоле», который хочет арендовать его на полгода. Каталонский клуб в настоящее время пытается усилить состав для борьбы за сохранение прописки в высшем дивизионе Испании и намерен сделать «сливочным» официальный запрос по хавбеку сразу после объявления о его переходе из «Фламенго».

Ранее сообщалось, что Рейньер уже прошёл в «Реале» медосмотр и подпишет с клубом контракт на пять лет.

В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На его счету 6 забитых мячей и 2 результативные передачи.

«Реал» достиг соглашения о переходе 17-летнего полузащитника «Фламенго»
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