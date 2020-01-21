«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 21 января, состоится матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча 24-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде, стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. В бригаду войдут ассистенты Саймон Лонг и Николас Хоптон. Резервный рефери — Питер Бэнкс.



В первой части сезона «Манчестер Сити» встречался с «Шеффилд Юнайтед» в 20-м туре английской Премьер-лиги. Матч в Манчестере завершился победой «горожан» со счётом 2:0.



«Манчестер Сити» набрал 48 очков в 23 матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (33) — на седьмом месте.