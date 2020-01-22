«Севилья» выбила «Леванте» из Кубка Испании
В матче 1/16 финала Кубка Испании «Севилья» принимала «Леванте». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Голами в составе «Севильи» отметились полузащитники Фернандо, Лукас Окампос и Оливер Торрес. Автором единственного гола в составе «Леванте» стал защитник Оскар Дуарте.
Таким образом, «Севилья» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, а «Леванте» завершил выступление на турнире. Напомним, в 1/32 финала Кубка Испании «Севилья» обыграла «Эскобедо» со счётом 5:0, а «Леванте» одолел «Хаен» (2:1).
«Севилья» набрала 35 очков в 20 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (26) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Барселона».
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