Гапонов: Тедеско на тренировках почти всегда бежит впереди всех

Защитник московского «Спартака» Илья Гапонов высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.



«В России тоже в тренеры часто идут люди, которые не играли. Иной раз элементарных вещей не понимают. А Тедеско производит впечатление человека, который всю жизнь играл в футбол: всё знает, всё понимает, всё рассказывает. С мячом неплох. Никогда раньше не видел, чтобы главный тренер участвовал в функциональных тренировках команды. Наш – участвует и почти всегда бежит впереди всех», — сказал Гапонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Тедеско возглавил «Спартак» в середине октября прошлого года. Ранее специалист работал в «Шальке-04».



После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата красно-белым предстоит сыграть с «Динамо». Московское дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» 29 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.