Мбаппе посетил матч НБА в Париже и обменялся экипировкой с Адетокунбо
24 октября в Париже на стадионе «Аккорхотелс Арена» состоялся матч НБА между «Шарлотт Хорнетс» и «Милуоки Бакс», который посетили игроки «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, Мауро Икарди, Марко Верратти и Неймар.
После окончания матча Неймар и Мбаппе спустились в раздевалку стадиона. Там они пообщались с лидером «Милуоки» Яннисом Адетокунбо и его братом Танасисом. Адетокунбо — MVP сезона НБА-2018/2019. В текущем чемпионате он сыграл принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 30,0 очка, делая 12,9 подбора и 5,6 передачи. Игроки обменялись экипировкой и автографами. Ранее Адетокунбо посетил домашний стадион «ПСЖ» «Парк де Пренс».
Матч завершился со счётом 116:103 в пользу «Бакс».
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