Гвардиола: «Ливерпуль» — феноменальный клуб. «Манчестер Сити» должен принять это
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об успехах «Ливерпуля» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Напомним, мерсисайдский клуб набрал 67 очков в 23 матчах и занимает 1-е место в чемпионате Англии.
«Ливерпуль» — феноменальный, ошеломляющий клуб. Мы должны принять это и извлечь урок. «Ливерпуль», очевидно, станет чемпионом английской Премьер-лиги, но он бы мог стать и чемпионом Испании, и чемпионом Италии, и чемпионом Германии. Мерсисайдцы будут чемпионами где угодно, имея 22 победы в 23 матчах. В недалёком пошлом, когда «Челси» выиграл АПЛ, в следующем году он не смог выйти в Лигу чемпионов. Когда мы выиграли чемпионат Англии, мы повторили успех", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
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