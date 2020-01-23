Гвардиола: вратарь Эдерсон — лучший исполнитель пенальти в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о вратаре команды Эдерсоне Мораесе.



«Является ли поводом для беспокойства нынешняя ситуация с исполнением пенальти в клубе? Да, определённо. На стадиях плей-офф такие детали будут определяющими в большинстве случаев. Мы с парнями должны решить, кто будет бить пенальти.



Кто из ребят лучше всех их бьёт? Эдерсон! Поверьте, Эдди — лучший пенальтист, что у нас есть. У него в мозгах нет крови, он абсолютно спокоен, поэтому он может бить пенальти в клубе», — приводит слова Гвардиолы Goal.

«Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги в этом сезоне. В 24 турах чемпионата подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 51 очко.