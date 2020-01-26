«Краснодар» обыграл «Яблонец» в товарищеском матче на сборе в Испании

В товарищеском матче на сборе в Испании «Краснодар» встречался с чешским «Яблонцем». Игра прошла на стадионе Футбольного центра Марбельи и завершилась победой российского клуба со счётом 2:1.
На 29-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш. Через три минуты ответный гол в ворота краснодарской команды забил защитник «Яблонца» Ян Кроб. Во втором тайме, на 57-й минуте, нападающий «Краснодара» Маркус Берг реализовал пенальти.
Ранее «Краснодар» обыграл бухарестское «Динамо» в товарищеском матче на сборе в Испании со счётом 2:1.
«Краснодар» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Краснодар» проведёт 1 марта. Соперником «быков» в домашней игре станет «Уфа».
- 26 января 2020
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