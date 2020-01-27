Орлов: если Кокорина уговорят, он полетит в Сочи. Но вряд ли

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.



«Кокорин после первого сбора улетел в Дубай. Пока он считает, что останется в «Зените». Им руководят не амбиции, а спортивная прагматика — он в хорошей форме. Семак говорит, что Кокорин ему нужен. Никаких договорённостей у Александра ни с кем не было. Он никому не давал согласия и не изъявлял желания переходить в «Сочи». Сейчас всё зависит от него самого, потому что у руководства «Зенита» свои соображения. Но Кокорин говорит, что хочет играть в футбол под руководством Семака. «Сочи» состоит из разных игроков, там другой тренер. Один Кокорин, на которого надеются… Он должен потащить за собой команду? Но с такими партнёрами удастся ли это? Если его уговорят, то он полетит в Сочи. Но вряд ли.



Зачем разбивать тандем Дзюба — Азмун? Но почему у «Зенита» не могут играть три нападающих? Более того, Кокорин может играть на позиции полузащитника. Неужели Семак такой глупый и не разбирается в футболе, когда говорит, что Кокорин ему нужен? Александр ему нужен, чтобы команда была сильнее. Разве он возьмёт его, чтобы мариновать на скамейке? Всё сейчас зависит от Саши Кокорина, как он себя поведёт. Ну и «Зенит» будет смотреть, что делать дальше», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

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