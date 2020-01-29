ЦСКА интересуется 20-летним бельгийским полузащитником

Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику брюссельского «Андерлехта» Алексису Салемакерсу, утверждает Niewsblad.

По данным источника, российский клуб хочет купить игрока и не рассматривает вариант с арендой. Бельгийцы оценивают хавбека в € 7 млн.

Салемакерс является воспитанником «Андерлехта». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 16 матчах чемпионата Бельгии (14 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с брюссельским клубом действует до лета 2022 года. Салемакерс принял участие в 10 матчах за молодёжную сборную Бельгии U21 и отметился двумя голевыми передачами.