ЦСКА интересуется 20-летним бельгийским полузащитником
Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику брюссельского «Андерлехта» Алексису Салемакерсу, утверждает Niewsblad.
По данным источника, российский клуб хочет купить игрока и не рассматривает вариант с арендой. Бельгийцы оценивают хавбека в € 7 млн.
Салемакерс является воспитанником «Андерлехта». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 16 матчах чемпионата Бельгии (14 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с брюссельским клубом действует до лета 2022 года. Салемакерс принял участие в 10 матчах за молодёжную сборную Бельгии U21 и отметился двумя голевыми передачами.
ЦСКА интересуется хавбеком «Лорьяна» Кабо
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