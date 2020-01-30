Мостовой: у Соболева есть схожесть с Павлюченко, но смущает, что ближе к зиме Саша заглох

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе Александра Соболева в московский клуб.
«Переход Соболева очень неожиданный. «Крылья» борются за выживание и тут отдают игрока, который должен оставить их в РПЛ. «Спартаку» же нападающий нужен был однозначно ещё с момента, когда ушёл Зе Луиш и Адриано. В атаке кто только не играл после этого – и Шюррле, и Понсе, и Джордан с Бакаевым…
Меня смущает, что Соболев неплохо начал забивать, а потом, ближе к зиме, заглох. Все стали кричать, что это форвард сборной, а потом он за тайм стал всего два раза с мячом встречаться. Может, была какая-то травма, а может, это показатель среднего класса. Но забивал он всё, что ему попадало. Но габаритный форвард «Спартаку» был нужен, теперь все юркие игроки будут крутиться вокруг Соболева. Его сравнивают с Павлюченко? Схожесть с Ромой у него есть. А дальше покажет только время», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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