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Соболев — о переходе в «Спартак»: благодарен «Крыльям», что у меня появился такой шанс

Соболев — о переходе в «Спартак»: благодарен «Крыльям», что у меня появился такой шанс
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал переход в московский «Спартак».

«В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков. Благодаря всем вам я смог добиться высшей цели любого российского футболиста — вызова в сборную. Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне ещё много предстоит работать, чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен «Крыльям», что у меня появился такой шанс. Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в «Крыльях», — цитирует Соболева официальный сайт «Крыльев Советов».

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